Dax Tellement Noël : Soirée jeux de société 34 rue Cazade Dax, 1 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Venez découvrir une sélection de jeux de société. Dès 10 ans , les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Sur réservation..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:00:00. .

34 rue Cazade Biblio’Ludo(thèque)

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover a selection of board games. From age 10, minors must be accompanied by an adult. Reservations required.

Venga a descubrir una selección de juegos de mesa. A partir de 10 años, los menores deben ir acompañados de un adulto. Reserva obligatoria.

Entdecken Sie eine Auswahl an Gesellschaftsspielen. Ab 10 Jahren , Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Grand Dax