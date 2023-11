Exposition de Peinture – Rétrospective Odile Touillier 34, rue Camille Buffardel Die, 25 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

Une soixantaine de toiles dans une présentation éclectique ! Une promenade, une invitation au voyage dans le temps avec ces toiles réalisées entre 2007 et 2022, mais aussi à un voyage dans l’espace de la Drôme des Baronnies au Diois !.

2023-11-25 fin : 2023-12-09 . .

34, rue Camille Buffardel Galerie du 10

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Some sixty paintings in an eclectic presentation! A stroll, an invitation to travel through time with these paintings created between 2007 and 2022, but also to travel through space from the Drôme des Baronnies to the Diois!

Unos sesenta cuadros en una presentación ecléctica Un paseo, una invitación a viajar en el tiempo con estos cuadros realizados entre 2007 y 2022, ¡pero también a viajar por el espacio desde la Drôme des Baronnies hasta el Diois!

Etwa sechzig Gemälde in einer eklektischen Präsentation! Ein Spaziergang, eine Einladung zu einer Zeitreise mit diesen Gemälden, die zwischen 2007 und 2022 entstanden sind, aber auch zu einer Reise durch den Raum der Drôme von den Baronnies bis zum Diois!

