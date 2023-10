Cet évènement est passé Exposition Susan Rayfeld et Véronique Darcon Cazes 34, rue Camille Buffardel Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme Exposition Susan Rayfeld et Véronique Darcon Cazes 34, rue Camille Buffardel Die, 31 octobre 2023, Die. Die,Drôme Peinture et mosaïque contemporaine. Vernissage mardi 31 octobre à partir de 18 h..

2023-10-31 fin : 2023-11-04 . .

34, rue Camille Buffardel La Galerie du 10

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Contemporary painting and mosaic. Opening Tuesday October 31 from 6 pm. Pintura contemporánea y mosaicos. Inauguración el martes 31 de octubre a partir de las 18.00 horas. Zeitgenössische Malerei und Mosaik. Vernissage am Dienstag, den 31. Oktober ab 18 Uhr. Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme du Pays Diois Détails Catégories d’Évènement: Die, Drôme Autres Lieu 34, rue Camille Buffardel Adresse 34, rue Camille Buffardel La Galerie du 10 Ville Die Departement Drôme Lieu Ville 34, rue Camille Buffardel Die latitude longitude 44.754399;5.370708

34, rue Camille Buffardel Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/