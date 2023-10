Exposition – Brigitte De Rouck 34, rue Camille Buffardel Die, 24 octobre 2023, Die.

Die,Drôme

Pour la première fois en solo, Brigitte De Rouck, présentera ses peintures et pièces en terre. Vernissage prévu le mercredi 25 octobre à partir de 18h..

2023-10-24 fin : 2023-10-28

34, rue Camille Buffardel La Galerie du 10

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the first time, Brigitte De Rouck will be presenting a solo show of her paintings and clay pieces. Opening on Wednesday, October 25 from 6pm.

Brigitte De Rouck expone por primera vez en solitario sus pinturas y piezas de arcilla. Inauguración el miércoles 25 de octubre a partir de las 18.00 horas.

Zum ersten Mal solo, Brigitte De Rouck, wird ihre Gemälde und Stücke aus Ton präsentieren. Die Vernissage ist für Mittwoch, den 25. Oktober ab 18 Uhr geplant.

