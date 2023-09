Exposition de Peinture – Patricia Thibault 34 rue Camille Buffardel Die, 26 septembre 2023, Die.

Die,Drôme

Je peins sans projet initial, mon processus est spontané… Le tableau est un champ d’expérimentations où mes gestes, les couleurs reflètent mes émotions….

2023-09-26 fin : 2023-09-30 . .

34 rue Camille Buffardel La Galerie du 10

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



I paint without any initial project, my process is spontaneous? The painting is a field of experimentation where my gestures and colors reflect my emotions?

Pinto sin ningún proyecto inicial, mi proceso es espontáneo? La pintura es un campo de experimentación donde mis gestos y colores reflejan mis emociones?

Ich male ohne anfänglichen Plan, mein Prozess ist spontan? Das Bild ist ein Experimentierfeld, in dem meine Gesten und die Farben meine Emotionen widerspiegeln?

