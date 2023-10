Le 11e anniversaire des Hauts Parleurs : Peinture, galette party etc. 34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue, 4 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

La semaine du 30 octobre au 5 novembre, c’est l’anniversaire de ton Café asso préféré ! 11 ans ! Moult surprises en perspectives !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

34 rue Alibert

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



The week of October 30 to November 5 is the anniversary of your favorite Café asso! we’re 11 years old! Lots of surprises in store!

¡La semana del 30 de octubre al 5 de noviembre es el aniversario de tu Café asso favorito! ¡Cumplimos 11 años! Nos esperan muchas sorpresas

In der Woche vom 30. Oktober bis 5. November hat dein Lieblings-Assoziationscafé Geburtstag! 11 Jahre! Viele Überraschungen in Aussicht!

Mise à jour le 2023-10-25 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME