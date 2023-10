Cet évènement est passé Exposition NOMITRUK aux Hauts Parleurs 34 Rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Exposition NOMITRUK aux Hauts Parleurs 34 Rue Alibert Villefranche-de-Rouergue, 10 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron Une nouvelle exposition de rentrée, jusqu’au 10 octobre !.

2023-09-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

34 Rue Alibert

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



A new back-to-school exhibition, until October 10! Una nueva exposición sobre la vuelta al cole, ¡hasta el 10 de octubre! Eine neue Ausstellung zum Schuljahresbeginn, bis zum 10. Oktober! Mise à jour le 2023-10-02 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu 34 Rue Alibert Adresse 34 Rue Alibert Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville 34 Rue Alibert Villefranche-de-Rouergue latitude longitude 44.351;2.0402

34 Rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/