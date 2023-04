Soirée : « Viens te faire queer à Villoeuf ! » 34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

Soirée : « Viens te faire queer à Villoeuf ! » 34 rue Alibert, 13 avril 2023, Villefranche-de-Rouergue. ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF « LES BONNES DÉBROUSSAILLEUSES » À PARTIR DE 19H..

2023-04-13 à ; fin : 2023-04-13 . EUR.

34 rue Alibert

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



ORGANIZED BY THE COLLECTIVE « LES BONNES DÉBROUSSAILLEUSES » FROM 7PM. ORGANIZADO POR EL COLECTIVO « LES BONNES DÉBROUSSAILLEUSES » A PARTIR DE LAS 19.00 HORAS. ORGANISIERT VOM KOLLEKTIV « LES BONNES DÉBROUSSAILLEUSES » AB 19 UHR. Mise à jour le 2023-03-30 par OT Villefranche-Najac

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu 34 rue Alibert Adresse 34 rue Alibert Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville 34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/

Soirée : « Viens te faire queer à Villoeuf ! » 34 rue Alibert 2023-04-13 was last modified: by Soirée : « Viens te faire queer à Villoeuf ! » 34 rue Alibert 34 rue Alibert 13 avril 2023 34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron