Noël au caveau 34 route de Rosenwiller Rosheim, 2 décembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Marché de Noël, expo-vente de créations artisanales au domaine viticole Kumpf et Meyer..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

34 route de Rosenwiller

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Christmas market, exhibition and sale of handicrafts at the Kumpf and Meyer winery.

Mercado navideño, exposición y venta de artesanía en la bodega Kumpf y Meyer.

Weihnachtsmarkt, Ausstellung und Verkauf von handwerklichen Kreationen auf dem Weingut Kumpf und Meyer.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile