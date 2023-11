Brocante – Vide Dressing 34 ROUTE DE OUISTREHAM Colleville-Montgomery, 16 décembre 2023, Colleville-Montgomery.

Colleville-Montgomery,Calvados

Au Domaine de la Balanderie, venez trouver des cadeaux pour votre Noël ??en recyclant des produits quasi neufs !

Costumes, chemises, vestes, manteaux, accessoires …. il y en aura pour tout le monde !

Vous serez au chaud et on vous offre aussi le café ?? On s’y retrouve ?.

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

34 ROUTE DE OUISTREHAM LA BALANDERIE

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie



At Domaine de la Balanderie, come and find gifts for your Christmas??by recycling almost-new products!

Suits, shirts, jackets, coats, accessories …. there’s something for everyone!

You’ll be warm and cosy, and we’ll even throw in a cup of coffee? See you there?

En el Domaine de la Balanderie, venga a buscar regalos para sus Navidades… ¡reciclando productos casi nuevos!

Trajes, camisas, chaquetas, abrigos, accesorios ….. ¡Hay para todos los gustos!

Estarás calentito y acogido, e incluso te regalaremos un café.. ¿Nos vemos allí?

Auf der Domaine de la Balanderie kannst du Geschenke für dein Weihnachtsfest finden … indem du fast neue Produkte recycelst!

Anzüge, Hemden, Jacken, Mäntel, Accessoires …. es ist für jeden etwas dabei!

Sie werden es warm haben und wir bieten Ihnen auch einen Kaffee an? Wir sehen uns dort?

