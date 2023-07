Ecole et Nature à la ferme 34 Route de Juillac Rochechouart, 17 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Du 17 au 21 juillet, la ferme Terr’Happy ouvre l’école à la ferme pour les enfants du CP au CM2. De 9h à 17h, les enfants pourront renforcer leurs acquis scolaires, suivre des ateliers sur le thème de la nature, s’occuper des animaux de la fermer et faire des ateliers autour du poney. Les journées seront encadrées par un enseignant diplômé de l’éducation nationale et par un enseignant d’équitation. Réservation obligatoire..

2023-07-17 fin : 2023-07-21 17:00:00. EUR.

34 Route de Juillac Ferme pédagogique Terr’Happy

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From July 17 to 21, the Terr’Happy farm is opening its School on the Farm program for children from CP to CM2. From 9 a.m. to 5 p.m., children will be able to reinforce what they’ve learned at school, follow nature-themed workshops, look after the farm’s animals and take part in pony-related workshops. The days will be supervised by a qualified national education teacher and a riding instructor. Reservations required.

Del 17 al 21 de julio, la granja Terr’Happy abre su escuela en la granja para los niños de CP a CM2. De 9.00 a 17.00 horas, los niños podrán reforzar lo aprendido en la escuela, participar en talleres temáticos sobre la naturaleza, cuidar de los animales de la granja y participar en talleres de equitación. Las jornadas estarán supervisadas por un profesor de educación nacional titulado y un monitor de equitación. Es necesario reservar.

Vom 17. bis 21. Juli öffnet der Bauernhof Terr’Happy die Schule auf dem Bauernhof für Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse. Von 9 bis 17 Uhr können die Kinder ihre schulischen Kenntnisse festigen, Workshops zum Thema Natur besuchen, sich um die Tiere auf dem Hof kümmern und Workshops rund um das Ponyreiten absolvieren. Die Tage werden von einem diplomierten Lehrer des Bildungsministeriums und einem Reitlehrer betreut. Reservierungen sind erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Porte Océane du Limousin