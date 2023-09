FASCINANT WEEK-END – ATELIERS POP-UP 34 promenade du Tivoli Limoux, 21 octobre 2023, Limoux.

Limoux,Aude

Enfants et adultes sont invités à l’Oustal Anne de Joyeuse pour une après-midi ouverte à tous. Les plus jeunes participeront à des ateliers Pop-up mis en place par le Musée Petiet avec Katy Caudéran Mounié. Arts graphiques, découpage et collage, autour des thèmes de la vigne et de la nature, inspirés du pointillisme cher à Achille Laugé. Dégustations de jus de raisin pour les enfants. Côté caveau, profitez des promotions spéciales de la Foire aux Vins Anne de Joyeuse..

2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

34 promenade du Tivoli

Limoux 11300 Aude Occitanie



Children and adults are invited to the Oustal Anne de Joyeuse for an afternoon open to all. Younger children will take part in Pop-up workshops organized by the Musée Petiet with Katy Caudéran Mounié. Graphic arts, cutting and collage, around the themes of vines and nature, inspired by the pointillism dear to Achille Laugé. Grape juice tastings for children. Take advantage of special promotions at the Anne de Joyeuse Wine Fair.

Niños y adultos están invitados al Oustal Anne de Joyeuse para una tarde abierta a todos. Los más pequeños participarán en talleres pop-up organizados por el Museo Petiet con Katy Caudéran Mounié. Artes gráficas, decoupage y collage, en torno a los temas de la vid y la naturaleza, inspirados en el puntillismo querido por Achille Laugé. Degustaciones de zumo de uva para niños. En la bodega, aproveche las promociones especiales de la Feria del Vino Anne de Joyeuse.

Kinder und Erwachsene sind zu einem Nachmittag im Oustal Anne de Joyeuse eingeladen, der für alle offen ist. Die Jüngsten nehmen an Pop-up-Workshops teil, die vom Musée Petiet mit Katy Caudéran Mounié veranstaltet werden. Grafische Künste, Decoupage und Collage, rund um die Themen Weinberg und Natur, inspiriert vom Pointillismus, der Achille Laugé so am Herzen lag. Traubensaftverkostungen für Kinder. Im Weinkeller profitieren Sie von den Sonderangeboten der Weinmesse Foire aux Vins Anne de Joyeuse.

Mise à jour le 2023-09-25 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin