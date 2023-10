Rencontre littéraire – Séance dédicaces avec Nadège Erika 34 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 21 octobre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Nadège Erika nous vient nous présenter son roman « Mon petit », pour lequel nous avons eu un grand coup de cœur. Dans ce roman, la narratrice revient sur ses années de jeunesse à Belleville, sa famille atypique, son adolescence passée très vite à l’âge adulte, et la naissance de ses jumeaux… Une histoire autobiographique bouleversante, jamais larmoyante, servie par une très belle écriture pleine d’énergie. Un premier roman vraiment réussi, une belle découverte que nous avons à cœur de partager.

Nadège Erika est éducatrice spécialisée dans le médico-social. « Mon petit » est son premier roman. Elle viendra accompagnée de son éditrice Vanessa Caffin, co-fondatrice de Livres Agités, une jeune maison d’édition indépendante et engagée, dédiée aux primo-romancières..

2023-10-21 10:30:00 fin : 2023-10-21 13:00:00. .

34 place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Nadège Erika has come to present us with her novel « Mon petit », for which we had a big crush. In this novel, the narrator looks back on her youth in Belleville, her atypical family, her adolescence, which quickly turned into adulthood, and the birth of her twins… A moving autobiographical story, never maudlin, served up by beautiful, energetic writing. A truly successful first novel, a wonderful discovery that we’re eager to share.

Nadège Erika is a specialist educator in the medical-social field. « Mon petit » is her first novel. She will be accompanied by her editor Vanessa Caffin, co-founder of Livres Agités, a young independent publishing house dedicated to first-time novelists.

Nadège Erika viene a presentarnos su novela « Mon petit », que nos ha enamorado. En esta novela, la narradora repasa su juventud en Belleville, su familia atípica, su adolescencia, que pasó muy rápidamente a la edad adulta, y el nacimiento de sus gemelos… Un relato autobiográfico profundamente conmovedor, nunca sensiblero, escrito con gran energía. Una primera novela realmente lograda, un maravilloso descubrimiento que estamos deseando compartir.

Nadège Erika es pedagoga especializada en atención médica y social. « Mon petit » es su primera novela. Estará acompañada por su editora Vanessa Caffin, cofundadora de Livres Agités, una joven editorial independiente dedicada a los novelistas noveles.

Nadège Erika kommt zu uns, um uns ihren Roman « Mon petit » vorzustellen, für den wir uns sehr begeistern konnten. In diesem Roman blickt die Erzählerin auf ihre Jugendjahre in Belleville, ihre atypische Familie, ihre sehr schnell erwachsen werdende Jugend und die Geburt ihrer Zwillinge zurück… Eine erschütternde, niemals rührselige autobiografische Geschichte, die von einem sehr schönen, energiegeladenen Schreibstil geprägt ist. Ein wirklich gelungener erster Roman, eine schöne Entdeckung, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten.

Nadège Erika ist Sonderpädagogin im medizinisch-sozialen Bereich. « Mon petit » ist ihr erster Roman. Sie wird von ihrer Verlegerin Vanessa Caffin begleitet, der Mitbegründerin von Livres Agités, einem jungen, unabhängigen und engagierten Verlag für Erstlingsromanautorinnen.

