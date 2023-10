Rencontre littéraire – Séance dédicaces avec Anne Cussinet 34 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 14 octobre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Rencontre dédicace avec Anne Cussinet autour de son livre « A hauteur d’arbre » (Éditions La Mésange Bleue)

Après deux années de rencontres avec des femmes et des hommes de terrain passionnés (forestiers, arboriculteurs, paysans, élagueurs…), Anne Cussinet nous raconte dans ce livre comment les professionnels et les arbres, forêts et bocages de nos campagnes s’adaptent – ou non – au changement climatique..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 13:00:00. .

34 place du Général de Gaulle Librairie Le Goût des Mots

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Book signing with Anne Cussinet for her book « A hauteur d’arbre » (Éditions La Mésange Bleue)

After two years of meetings with passionate men and women in the field (foresters, arboriculturists, farmers, pruners…), Anne Cussinet tells us in this book how professionals and the trees, forests and bocages of our countryside are adapting – or not – to climate change.

Firma de libros con Anne Cussinet por su libro « A hauteur d’arbre » (Éditions La Mésange Bleue)

Tras dos años de encuentros con hombres y mujeres apasionados sobre el terreno (silvicultores, arboricultores, agricultores, podadores, etc.), Anne Cussinet nos cuenta en este libro cómo los profesionales y los árboles, bosques y setos de nuestros campos se adaptan -o no- al cambio climático.

Autogrammstunde mit Anne Cussinet zu ihrem Buch « A hauteur d’arbre » (Éditions La Mésange Bleue)

Nach zwei Jahren der Begegnung mit leidenschaftlichen Frauen und Männern aus der Praxis (Förster, Obstbauern, Bauern, Baumpfleger…) erzählt uns Anne Cussinet in diesem Buch, wie sich die Fachleute und die Bäume, Wälder und Heckenlandschaften unserer ländlichen Gegenden an den Klimawandel anpassen – oder auch nicht.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme