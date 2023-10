Librairie Le goût des mots – Dédicace gourmande avec Bastien Petit 34 Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 7 octobre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Après « Croques » et « Fromages fondus », Bastien Petit nous régale d’un nouveau livre : « Patates, 50 recettes pour avoir la frite » (éditions First). Après une introduction dans laquelle Bastien Petit nous informe sur les différentes variétés de pommes de terre, leurs utilisations et modes de cuisson, il nous confie 50 de ses recettes, mises en image par les photos très appétissantes de Géraldine Martens.

Bastien Petit nous avait déjà rendu visite l’année dernière pour son précédent livre « Fromages fondus ». Gourmand et passionné de gastronomie, il partage depuis plus de 10 ans ses recettes et coups de cœur sur son blog et son Instagram (@bcook.leblog). Il travaille dans la restauration auprès des chefs..

34 Place du Général de Gaulle Librairie Le goût des mots

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



After « Croques » and « Fromages fondus », Bastien Petit is back with a new book: « Patates, 50 recettes pour avoir la frite » (published by First). After an introduction in which Bastien Petit tells us about the different varieties of potato, their uses and cooking methods, he shares 50 of his recipes, illustrated by Géraldine Martens? appetizing photos.

Bastien Petit had already visited us last year for his previous book « Fromages fondus ». A gourmet with a passion for gastronomy, he has been sharing his recipes and favorites on his blog and Instagram (@bcook.leblog) for over 10 years. He works with chefs in the restaurant trade.

Después de « Croques » y « Fromages fondus », Bastien Petit tiene un nuevo libro para nosotros: « Patates, 50 recettes pour avoir la frite » (publicado por First). Tras una introducción en la que Bastien Petit nos habla de las distintas variedades de patata, sus usos y métodos de cocción, comparte 50 de sus recetas, ilustradas con las deliciosas fotos de Géraldine Martens.

Bastien Petit ya nos visitó el año pasado con motivo de su anterior libro, « Fromages fondus ». Gastrónomo apasionado, lleva más de 10 años compartiendo sus recetas y favoritos en su blog e Instagram (@bcook.leblog). Trabaja con chefs en la restauración.

Nach « Croques » und « Fromages fondus » hat Bastien Petit ein neues Buch geschrieben: « Patates, 50 recettes pour avoir la frite » (First Verlag). Nach einer Einführung, in der uns Bastien Petit über die verschiedenen Kartoffelsorten, ihre Verwendung und Zubereitungsarten informiert, verrät er uns 50 seiner Rezepte, die von den appetitlichen Fotos von Géraldine Martens ins Bild gesetzt werden.

Bastien Petit hatte uns bereits im letzten Jahr für sein vorheriges Buch « Fromages fondus » (Schmelzkäse) besucht. Seit mehr als 10 Jahren teilt er seine Rezepte und Lieblingsgerichte auf seinem Blog und Instagram (@bcook.leblog). Er arbeitet in der Gastronomie bei Küchenchefs.

