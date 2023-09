Rencontre littéraire – Séance dédicaces avec Martine Gasnier 34, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 30 septembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Martine Gasnier présentera son nouveau roman « Sur les ruines des barricades » (Ed. Zinedi). Un formidable roman qui débute en 1871, juste après la Commune. Dans un contexte historique toujours précis et parfaitement documenté, Martine Gasnier nous entraîne auprès de Henri et Lucie. Dans un grand souffle romanesque, nous suivons avec fièvre leur rencontre et leur histoire d’amour, hélas vite interrompue par la répression du pouvoir en place, et leur destin à chacun, une fois séparés… Passionnant !.

2023-09-30 15:00:00 fin : 2023-09-30 17:30:00. .

34, place du Général de Gaulle Librairie Le Goût des Mots

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Martine Gasnier will present her new novel « Sur les ruines des barricades » (Ed. Zinedi). A formidable novel that begins in 1871, just after the Commune. Set in a precise, well-documented historical context, Martine Gasnier draws us into the lives of Henri and Lucie. In a breathtaking novel, we feverishly follow their meeting and their love story, alas quickly interrupted by the repression of the powers that be, and the fate of each of them once separated… Fascinating!

Martine Gasnier presentará su nueva novela « Sur les ruines des barricades » (Ed. Zinedi). Una formidable novela que comienza en 1871, justo después de la Comuna. Martine Gasnier nos lleva de viaje con Henri y Lucie, en un contexto histórico siempre preciso y perfectamente documentado. En una novela sobrecogedora, seguimos febrilmente su encuentro y su historia de amor, por desgracia rápidamente interrumpida por la represión del poder, y el destino de cada uno de ellos una vez separados… ¡Fascinante!

Martine Gasnier wird ihren neuen Roman « Sur les ruines des barricades » (Ed. Zinedi) vorstellen. Ein fantastischer Roman, der im Jahr 1871, kurz nach der Commune, beginnt. In einem stets präzisen und perfekt dokumentierten historischen Kontext führt uns Martine Gasnier an die Seite von Henri und Lucie. In einem großen romanhaften Atemzug verfolgen wir fieberhaft ihr Kennenlernen und ihre Liebesgeschichte, die leider schnell durch die Repressionen der herrschenden Macht unterbrochen wird, sowie ihr jeweiliges Schicksal, nachdem sie sich getrennt haben… Mitreißend!

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme