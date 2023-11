Bénédiction de calissons – Grande fête de l’amande et du calisson 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, 1 septembre 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Tout au cours des siècles s’est perpétuée cette tradition du vœu Martelly à Aix en Provence en début septembre. Venez vous aussi entrer dans la légende gourmande aixoise.

2024-09-01 fin : 2024-09-01 . .

34 Place Des Martyrs de la Résistance Cathédrale Saint-Sauveur / Cours Mirabeau / Eglise Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In 1930, the assessor Martelly had a wish to celebrate each year the end of the terrible plague with a blessing and distribution of what will become the famous callison of Aix.

A lo largo de los siglos, la tradición del vino Martelly se ha perpetuado en Aix-en-Provence a principios de septiembre. Venga y forme parte de la leyenda gastronómica de Aix

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Tradition des v?u Martelly in Aix en Provence Anfang September fortgesetzt. Werden auch Sie Teil der Aachener Gourmet-Legende

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence