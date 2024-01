Le bestiaire sculpté dans la cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, samedi 10 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10 16:30:00

Raymond Lécina, professeur agrégé de Lettres, présentera le bestiaire médiéval -gothique ou roman, de la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence.

Les animaux représentés, que ce soit dans la pierre ou dans le bois, ne sont pas, sauf exception, de grande dimension et échappent donc, même les plus visibles, aux yeux du public… Ce bestiaire est visible sur les portes, sur la façade, dans la nef romane, sur l’autel des Aygosi dans la nef baroque, et bien sûr dans le cloître et même, très discrètement, dans le Buisson ardent…

34 place des Martyrs de la Résistance La Cave aux Huiles / Maison paroissiale

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



