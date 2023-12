Le roi René et les arts 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, 13 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 15:00:00

fin : 2024-01-13 16:30:00

Michel Reboisson, historien d’art, analyse les circonstances qui ont fait d’Aix-en-Provence un centre artistique sous le règne de René d’Anjou au XVe siècle..

Michel Reboisson, historien d’art, analyse les circonstances qui ont fait d’Aix-en-Provence un centre artistique sous le règne de René d’Anjou au XVe siècle.

L’originalité de la culture de René d’Anjou est le fruit d’une itinérance qui l’a mis au contact de différentes expressions artistiques ; le gothique Plantagenêt des réalisations angevines, la formulation la plus achevée de la peinture septentrionale avec la présence à Dijon durant sa captivité des grands maîtres flamands (dont peut-être, celle, déjà, de Barthélemy d’Eyck), enfin son bref mais édifiant séjour à Naples. Mais, il faut aussi faire une part à son éducation courtoise, à son attachement aux idéaux chevaleresques et , ce n’est pas contradictoire, à son ouverture à la modernité.

La Cour comtale de Provence, idéalement placée au confluent des voies et des courants artistiques septentrionaux et ultramontains, va, sous la conduite éclairée de son suzerain, tout à la fois, prolonger, dans un registre poétique, les acquis et susciter hardiment le devenir. Ce n’est pas un hasard si la première architecture de la Renaissance s’élève à Marseille 20 ans avant le pavillon d’Anne de Beaujeu à Moulins. La sensibilité artistique et les choix du « bon roi René » vont doter la Provence d’un « italianisme » dont l’empreinte sera présente jusqu’au milieu du XVIe siècle.

EUR.

34 place des Martyrs de la Résistance La Cave aux Huiles – Maison paroissiale

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence