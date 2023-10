Les joyaux du fonds musical de la Maîtrise de la Cathédrale d’Aix en Provence 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Conférence sur la valorisation du fonds musical de la Maîtrise d’Aix-en-Provence suivie d’un concert..

2023-11-18 18:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

34 Place Des Martyrs de la Résistance Cathédrale Saint-Sauveur

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference on the development of the musical collection of the Maîtrise d’Aix-en-Provence, followed by a concert.

Conferencia sobre la evolución de la colección musical de la Maîtrise d’Aix-en-Provence, seguida de un concierto.

Konferenz über die Aufwertung des Musikfonds der Maîtrise d’Aix-en-Provence, gefolgt von einem Konzert.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence