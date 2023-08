100% Vivaldi : Les 4 Saisons & plus beaux concerti 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, 8 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous 100% Vivaldi au sein de la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence ! Un concert plein d’émotions avec les plus belles œuvres de musique baroque italienne de Vivaldi !.

2023-09-08 20:30:00 fin : 2023-09-08 22:00:00. EUR.

34 Place Des Martyrs de la Résistance Cathédrale Saint-Sauveur

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



100% Vivaldi at Aix-en-Provence?s Cathedral Saint-Sauveur! An emotional concert featuring Vivaldi?s most beautiful works of Italian Baroque music!

¡Un concierto 100% Vivaldi en la catedral de Saint-Sauveur de Aix-en-Provence! Un concierto lleno de emoción con las obras más bellas de la música barroca italiana de Vivaldi

100% Vivaldi in der Kathedrale Saint-Sauveur in Aix-en-Provence! Ein Konzert voller Emotionen mit den schönsten Werken der italienischen Barockmusik von Vivaldi!

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence