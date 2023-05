Concert – International Flute Orchestra – USA 34 Place Des Martyrs de la Résistance, 3 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Sous la direction de John Bailey, les musiciens de l’orchestre, professionnels des quatre coins des États-Unis, se réunissent pour une tournée en France. Avec ses impressionnantes flûtes contrebasses, c’est un concert d’exception à ne pas manquer..

2023-06-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-03 22:00:00. .

34 Place Des Martyrs de la Résistance Cathédrale Saint-Sauveur

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Under the direction of John Bailey, the musicians of the orchestra, professionals from the four corners of the United States, reunite for a tour in France. With its impressive double bass flutes, this is an exceptional concert not to be missed.

Bajo la dirección de John Bailey, los músicos de la orquesta, profesionales de todo Estados Unidos, se reúnen para una gira por Francia. Con sus impresionantes flautas contrabajas, se trata de un concierto excepcional que no hay que perderse.

Unter der Leitung von John Bailey kommen die Musiker des Orchesters, Profis aus allen Teilen der USA, für eine Tournee in Frankreich zusammen. Mit seinen beeindruckenden Kontrabassflöten ist dies ein außergewöhnliches Konzert, das Sie nicht verpassen sollten.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence