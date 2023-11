Défilé aux Lanternes de la Saint-Martin 34 Grand’Rue Le Haut Soultzbach, 11 novembre 2023, Le Haut Soultzbach.

Le Haut Soultzbach,Haut-Rhin

Venez participer au traditionnel défilé aux lanternes de la Saint-Martin organisé par l’Association des Parents du Vallon du Soultzbach.

Au programme pour petits et grands, sans inscriptions pour le défilé et repas si vous le souhaitez sur inscriptions obligatoires via le lien internet sur la brochure ou via le QR code avant le 05 novembre 2023.

Plus de renseignements par mail : apvs68@gmail.com.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

34 Grand’Rue

Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est



Come and take part in the traditional Saint-Martin lantern parade organized by the Association des Parents du Vallon du Soultzbach.

On the program for young and old, without registration for the parade and meal if you wish on compulsory registration via the internet link on the brochure or via the QR code before November 05, 2023.

Further information by e-mail: apvs68@gmail.com

Participe en el tradicional desfile de farolillos de Saint-Martin organizado por la Asociación de Padres del Valle del Soultzbach.

En el programa para grandes y pequeños, sin inscripción para el desfile y una comida si lo desea, inscripción obligatoria a través del enlace de Internet del folleto o mediante el código QR antes del 05 de noviembre de 2023.

Más información por correo electrónico: apvs68@gmail.com

Nehmen Sie am traditionellen Laternenumzug zu Sankt Martin teil, der von der Association des Parents du Vallon du Soultzbach organisiert wird.

Auf dem Programm stehen Groß und Klein, keine Anmeldung für den Umzug und Essen, wenn Sie möchten. Obligatorische Anmeldungen über den Internetlink auf der Broschüre oder über den QR-Code vor dem 05. November 2023.

Weitere Informationen per E-Mail: apvs68@gmail.com

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme de Masevaux