3ème repas paroissial 34 Grand’Rue Le Haut Soultzbach, 22 octobre 2023, Le Haut Soultzbach.

Le Haut Soultzbach,Haut-Rhin

Le Conseil de Fabrique de l’église Sainte Marguerite vous propose son 3ème repas paroissial au foyer de Soppe-le-Haut. Repas festif choucroute garnie avec vacherin glacé.

Sur réservation avant le 10 octobre 2023 au 06 19 57 18 40 ou 03 89 82 86 16..

2023-10-22

34 Grand’Rue

Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est



The Conseil de Fabrique de l’église Sainte Marguerite invites you to its 3rd parish meal in the foyer of Soppe-le-Haut. Festive meal with sauerkraut and vacherin glacé.

Please reserve before October 10, 2023 on 06 19 57 18 40 or 03 89 82 86 16.

El Conseil de Fabrique de l’église Sainte Marguerite le invita a su 3ª comida parroquial en el vestíbulo de Soppe-le-Haut. Comida festiva con chucrut y vacherin glacé.

Reserva obligatoria antes del 10 de octubre de 2023 en el 06 19 57 18 40 o en el 03 89 82 86 16.

Der Kirchenvorstand der Kirche Sainte Marguerite lädt Sie zu seinem 3. Gemeindeessen im Gemeindehaus von Soppe-le-Haut ein. Festliches Essen mit Sauerkraut und Vacherin-Glace.

Reservierung vor dem 10. Oktober 2023 unter 06 19 57 18 40 oder 03 89 82 86 16.

