Bal Tricolore 34 Grand’Rue Le Haut Soultzbach, 13 juillet 2023, Le Haut Soultzbach.

Le Haut Soultzbach,Haut-Rhin

Venez profiter d’un moment de fête au Bal Tricolore du 13 juillet.

Au programme : Animation musicale assurée par DJ Mimi, ainsi qu’un feu d’artifice à partir de 23h.

Buvette et restauration assurée par l’Association du Foyer Rural avec réservation avant le 10 juillet..

34 Grand’Rue

Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est



Come and enjoy a festive moment at the Bal Tricolore on July 13.

On the program: musical entertainment by DJ Mimi, plus fireworks from 11pm.

Refreshments and catering provided by the Association du Foyer Rural, with reservations by July 10.

Venga a disfrutar de un momento festivo en el Bal Tricolore el 13 de julio.

En el programa: animación musical a cargo de DJ Mimi y fuegos artificiales a partir de las 23:00 horas.

Refrescos y catering a cargo de la Association du Foyer Rural, previa reserva antes del 10 de julio.

Genießen Sie einen Moment des Feierns beim Bal Tricolore am 13. Juli.

Auf dem Programm stehen: Musikalische Unterhaltung durch DJ Mimi sowie ein Feuerwerk ab 23 Uhr.

Für Getränke und Speisen sorgt die Association du Foyer Rural, eine Reservierung ist bis zum 10. Juli erforderlich.

