Ateliers Azeutopia 34 Grande Rue Pesmes, 12 juillet 2023, Pesmes.

Pesmes,Haute-Saône

Les Ateliers Azeutopia promeuvent l’art, le partage et le savoir faire par le biais d’ateliers artistiques, et d’une boutique de créateurs et artisans.

34 Grande Rue

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



The Azeutopia Workshops promote art, sharing and know-how through artistic workshops and a shop of creators and craftsmen

Los Talleres Azeutopia promueven el arte, el intercambio y el saber hacer a través de talleres artísticos y una tienda de creadores y artesanos

Die Ateliers Azeutopia fördern Kunst, Austausch und Know-how durch künstlerische Workshops und eine Boutique mit Designern und Kunsthandwerkern.

