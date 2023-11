Bourse aux jouets 34 Grand Rue Le Haut Soultzbach, 3 décembre 2023, Le Haut Soultzbach.

Le Haut Soultzbach,Haut-Rhin

L’Association des Parents du Vallon du Soultzbach organise une bourse aux jouets, pour ceux qui souhaiterait vendre des jouets, le prix de la table est de 8€.

Pour ceux qui souhaitent ce balader et acheter des jouets pour vos bouts de chou rendez-vous à partir de 8h30.

Inscription : https://colibris.link/gTdtc et renseignements par mail : apvs68@gmail.com ou par téléphone au 06 99 72 03 11..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 13:00:00.

34 Grand Rue

Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est



The Association des Parents du Vallon du Soultzbach is organizing a toy fair. For those wishing to sell toys, the table price is 8?

For those wishing to buy toys for their little ones, the event starts at 8.30 a.m.

Registration: https://colibris.link/gTdtc and information by e-mail: apvs68@gmail.com or by telephone: 06 99 72 03 11.

La Association des Parents du Vallon du Soultzbach organiza un mercadillo de juguetes, para los que deseen vender juguetes, el precio de la mesa es de 8?

Para los que deseen comprar juguetes para sus pequeños, el evento comienza a las 8.30 h.

Inscripciones: https://colibris.link/gTdtc e información por correo electrónico: apvs68@gmail.com o por teléfono: 06 99 72 03 11.

Die Association des Parents du Vallon du Soultzbach organisiert eine Spielzeugbörse. Für diejenigen, die ihre Spielsachen verkaufen möchten, beträgt die Tischgebühr 8 Euro.

Diejenigen, die einen Spaziergang machen und Spielzeug für ihre Kleinen kaufen möchten, treffen sich ab 8:30 Uhr.

Anmeldung: https://colibris.link/gTdtc und Informationen per E-Mail: apvs68@gmail.com oder telefonisch unter 06 99 72 03 11.

