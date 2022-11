34 ème Corrida Courlay Courlay Catégories d’évènement: Courlay

Deux-Sèvres Courlay EUR 9 Courlay Animations vous invite à sa 34ème Corrida!

Venez découvrir le nouveau parcours de 10km (2 tours de 5km ), mesuré officiellement, mais aussi les courses pour enfants, avec bien sûr, le traditionnel plateau de fromage pour tous les coureurs des 10km , ainsi que de nombreuses autres récompenses.

Le thème de déguisement proposé cette année est le Royaume-Uni.

Repas à 13€, et feu d’artifice le soir.

Réservation sur le site Hello asso avant le 14/12 ou après sur place. +33 6 33 55 06 98 Courlay animations Courlay animations

