Espace Equestre Henson-Marquenterre 34 chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont, 29 juin 2023, Saint-Quentin-en-Tourmont.

Saint-Quentin-en-Tourmont,Somme

Une découverte de la face cachée des dunes en parcourant à dos de Henson le Domaine du Marquenterre – mille hectares de dunes et de pins. Tour à tour l’histoire du site, la faune et la flore sont abordés par un guide connaissant chaque recoin du domaine. Des panoramas privilégiés sur la Baie….

à ; fin : . .

34 chemin des Garennes

Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France



A discovery of the hidden side of the dunes by riding a Henson through the Domaine du Marquenterre – a thousand hectares of dunes and pine trees. The history of the site, the fauna and flora are discussed by a guide who knows every corner of the domain. Privileged panoramas on the Bay…

Un descubrimiento del lado oculto de las dunas a lomos de una Henson por el Domaine du Marquenterre, mil hectáreas de dunas y pinos. La historia del lugar, la fauna y la flora son comentadas por un guía que conoce todos los rincones del dominio. Vistas privilegiadas sobre la bahía…

Entdecken Sie die verborgene Seite der Dünen, indem Sie auf dem Rücken eines Hensons durch die Domaine du Marquenterre reiten – tausend Hektar Dünen und Pinienwälder. Abwechselnd werden die Geschichte des Ortes, die Fauna und Flora von einem Führer behandelt, der jeden Winkel der Domäne kennt. Von hier aus haben Sie einen herrlichen Blick auf die Bucht…

Mise à jour le 2023-06-22 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – ADRT80