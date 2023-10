Les rendez-vous des enfants au Château : photophores d’Halloween 34 Carrère du Château Morlanne, 27 octobre 2023, Morlanne.

Morlanne,Pyrénées-Atlantiques

Pour les Pitchouns de 3 à 6 ans : les enfants fabriquent des photophores colorés aux visages inquiétants à l’occasion d’Halloween !.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

34 Carrère du Château Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For Pitchouns aged 3 to 6: children make colourful candle holders with spooky faces for Halloween!

Para Pitchouns de 3 a 6 años: ¡los niños hacen coloridos portavelas con caras terroríficas para Halloween!

Für Pitchouns von 3 bis 6 Jahren: Die Kinder basteln zu Halloween bunte Windlichter mit unheimlichen Gesichtern!

Mise à jour le 2023-10-05 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN