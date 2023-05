Chasse au trésor, au Château de Morlanne 34 Carrère du Château, 30 août 2023, Morlanne.

Morlanne,Pyrénées-Atlantiques

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Dans le cadre des rendez-vous des enfants au château, atelier pour les Pitchouns de 3 à 6 ans : chasse au trésor. En t’aidant des indices que tu trouveras lors de ta quête, pars à la recherche du trésor caché du château ! Sur réservation..

2023-08-30

34 Carrère du Château Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children’s Wednesdays at Morlanne Castle! Within the framework of the appointments of the children to the castle, workshop for the Pitchouns from 3 to 6 years: treasure hunt. With the help of clues you will find during your quest, go in search of the hidden treasure of the castle! On reservation.

¡Miércoles infantiles en el castillo de Morlanne! En el marco del programa infantil del castillo, taller para niños de 3 a 6 años: búsqueda del tesoro. Utilizando las pistas que encuentren durante la búsqueda, ¡vayan en busca del tesoro escondido del castillo! Con reserva previa.

Die Mittwochstermine der Kinder im Schloss von Morlanne! Im Rahmen der Kindertermine im Schloss, Workshop für Pitchouns von 3 bis 6 Jahren: Schatzsuche. Mit Hilfe der Hinweise, die du auf deiner Suche findest, begibst du dich auf die Suche nach dem versteckten Schatz des Schlosses! Nach vorheriger Anmeldung.

