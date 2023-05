Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne 34 Carrère du Château, 23 août 2023, Morlanne.

Morlanne,Pyrénées-Atlantiques

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Dans le cadre des rendez-vous des enfants au château, atelier pour les Pitchouns de 3 à 6 ans : bouclier ou couronne. Les enfants fabriquent au choix un bouclier ou une couronne qu’ils personnalisent (collage, dessin, coloriage…). Sur inscription..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 . EUR.

34 Carrère du Château Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children’s Wednesdays at Morlanne Castle! Within the framework of the appointments of the children to the castle, workshop for the Pitchouns from 3 to 6 years: shield or crown. The children make a shield or a crown that they personalize (collage, drawing, coloring…). On registration.

¡Miércoles infantiles en el castillo de Morlanne! En el marco del programa infantil del castillo, taller para Pitchouns de 3 a 6 años: escudo o corona. Los niños podrán elegir entre hacer un escudo o una corona y personalizarlo (pegando, dibujando, coloreando…). Previa inscripción.

Die Mittwochstermine der Kinder im Schloss Morlanne! Im Rahmen der Kindertermine im Schloss, Workshop für Pitchouns von 3 bis 6 Jahren: Schild oder Krone. Die Kinder stellen wahlweise einen Schild oder eine Krone her, die sie individuell gestalten (Collage, Zeichnung, Ausmalen…). Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN