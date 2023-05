Atelier « Carnet d’activités », au Château de Morlanne 34 Carrère du Château, 16 août 2023, Morlanne.

Morlanne,Pyrénées-Atlantiques

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Dans le cadre des Rendez-vous des enfants au château, atelier pour les Pitchouns de 3 à 6 ans : un carnet pour découvrir l’Histoire du Château avec des gommettes, du jeu et du dessin ! Sur réservation..

2023-08-16

34 Carrère du Château Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children’s Wednesdays at Morlanne Castle! As part of the « Rendez-vous des enfants au château », workshop for Pitchouns from 3 to 6 years old : a notebook to discover the History of the Castle with stickers, games and drawing ! On reservation.

¡Miércoles infantiles en el castillo de Morlanne! En el marco del « Rendez-vous des enfants au château », un taller para niños de 3 a 6 años: ¡un cuaderno para descubrir la historia del castillo con pegatinas, juegos y dibujos! Con reserva previa.

Die Mittwochstermine der Kinder im Schloss Morlanne! Im Rahmen der Kindertreffs im Schloss, Workshop für Pitchouns von 3 bis 6 Jahren: ein Heft, um die Geschichte des Schlosses mit Gummibärchen, Spiel und Zeichnung zu entdecken! Nach vorheriger Anmeldung.

