Atelier « enluminure bestiaire », au Château de Morlanne 34 Carrère du Château, 9 août 2023, Morlanne.

Morlanne,Pyrénées-Atlantiques

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Dans le cadre des rendez-vous des enfants, atelier pour les Géants de 7 à 11 ans : enluminure bestiaire médiéval. Les enfants découvrent l’art de l’enluminure et les pigments naturels qui la composent. Ils repartiront avec leur bestiaire enluminé ! Sur réservation..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . EUR.

34 Carrère du Château Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children’s Wednesdays at Morlanne Castle! Within the framework of the appointments of the children, workshop for the Giants from 7 to 11 years: medieval bestiary illumination. The children discover the art of illumination and the natural pigments which compose it. They will leave with their illuminated bestiary! On reservation.

¡Miércoles infantiles en el castillo de Morlanne! Dentro del programa infantil, taller para gigantes de 7 a 11 años: iluminación de bestiarios medievales. Los niños descubrirán el arte de la iluminación y los pigmentos naturales que la componen. ¡Se irán con su bestiario iluminado! Con reserva previa.

Die Mittwochstermine für Kinder im Schloss Morlanne! Im Rahmen der Kindertermine, Workshop für Riesen von 7 bis 11 Jahren: Buchmalerei mittelalterliches Bestiarium. Die Kinder lernen die Kunst der Buchmalerei und die natürlichen Pigmente kennen, aus denen sie besteht. Sie gehen mit ihrem illuminierten Bestiarium nach Hause! Nach vorheriger Anmeldung.

