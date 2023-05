Atelier « livret animaux et végétaux », au Château de Morlanne 34 Carrère du Château, 2 août 2023, Morlanne.

Morlanne,Pyrénées-Atlantiques

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Dans le cadre des rendez-vous des enfants au château, atelier pour les Géants de 7 à 11 ans : accompagné d’un médiateur, visite le Château de Morlanne et ses extérieurs en suivant le thème des animaux et des végétaux, dans le jardin et à travers les œuvres de la collection ! Sur réservation..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 . EUR.

34 Carrère du Château Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children’s Wednesdays at Morlanne Castle! Within the framework of the appointments of the children to the castle, workshop for the Giants from 7 to 11 years: accompanied by a mediator, visit the Castle of Morlanne and its outsides by following the topic of the animals and the plants, in the garden and through the works of the collection! On reservation.

¡Miércoles de los niños en el castillo de Morlanne! En el marco del « rendez-vous des enfants au château », un taller para niños de 7 a 11 años: acompañados por un mediador, ¡visiten el castillo de Morlanne y su exterior siguiendo el tema de los animales y las plantas, en el jardín y a través de las obras de arte de la colección! Sólo con reserva previa.

Die Mittwochstermine der Kinder im Schloss Morlanne! Im Rahmen der Kindertermine im Schloss, Workshop für Riesen von 7 bis 11 Jahren: Besuche in Begleitung eines Mediators das Schloss Morlanne und seine Außenanlagen, indem du dem Thema Tiere und Pflanzen folgst, im Garten und durch die Werke der Sammlung! Mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN