Atelier enluminure lettrine, au Château de Morlanne 34 Carrère du Château, 26 juillet 2023, Morlanne.

Morlanne,Pyrénées-Atlantiques

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Dans le cadre des rendez-vous des enfants au château, atelier pour les Géants de 7 à 11 ans : Enluminure lettrine. Les peintures sont préparées à l’aide de pigments naturels. Les enfants repartent avec leur lettrine enluminée, réalisée à partir d’un modèle tiré de manuscrits. Sur inscription..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . EUR.

34 Carrère du Château Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children’s Wednesdays at Morlanne Castle! Within the framework of the appointments of the children with the castle, workshop for the Giants from 7 to 11 years: Illumination letter. The paintings are prepared with natural pigments. The children leave with their illuminated letter, made from a model taken from manuscripts. On registration.

¡Miércoles infantiles en el castillo de Morlanne! Dentro del programa infantil del castillo, un taller para gigantes de 7 a 11 años: iluminar letras. Las pinturas se preparan con pigmentos naturales. Los niños se van con sus letras iluminadas, realizadas a partir de un modelo tomado de manuscritos. Previa inscripción.

Die Mittwochstermine für Kinder im Schloss Morlanne! Im Rahmen der Kindertermine im Schloss, Workshop für Riesen von 7 bis 11 Jahren: Buchmalerei Letterine. Die Farben werden mit natürlichen Pigmenten vorbereitet. Die Kinder gehen mit ihrer illuminierten Letterine nach Hause, die nach einer Vorlage aus Manuskripten angefertigt wird. Nach Anmeldung.

