Atelier « A la découverte du Moyen-Âge », au Château de Morlanne. 34 Carrère du Château, 12 juillet 2023, Morlanne.

Morlanne,Pyrénées-Atlantiques

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Dans le cadre des rendez-vous des enfants au château, atelier pour les Géants de 7 à 11 ans : visite avec le Livret Moyen-Âge. Accompagné d’un médiateur et du livret de découverte, deviens incollable sur le Moyen-Âge et le Château de Morlanne ! Sur réservation..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . EUR.

34 Carrère du Château Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children’s Wednesdays at Morlanne Castle! Within the framework of the appointments of the children to the castle, workshop for the Giants from 7 to 11 years: visit with the Middle Ages Booklet. Accompanied by a mediator and the discovery booklet, learn all about the Middle Ages and the Castle of Morlanne! On reservation.

¡Miércoles infantiles en el castillo de Morlanne! En el marco del programa infantil del castillo, un taller para gigantes de 7 a 11 años: visita con el cuadernillo de la Edad Media. Acompañados por un mediador y el cuadernillo de descubrimiento, ¡aprenda todo sobre la Edad Media y el castillo de Morlanne! Con reserva previa.

Die Mittwochstermine der Kinder im Schloss Morlanne! Im Rahmen der Kindertermine im Schloss, Workshop für Riesen von 7 bis 11 Jahren: Besuch mit dem Mittelalterbuch. In Begleitung eines Vermittlers und des Entdeckungsbüchleins kannst du alles über das Mittelalter und die Burg von Morlanne erfahren! Auf Voranmeldung.

