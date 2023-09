Carmen – François Gremaud / 2b Company 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles, 29 novembre 2023, Arles.

François Gremaud confie l’histoire de Carmen à la talentueuse chanteuse Rosemary Standley qui interprète avec fraîcheur et sagacité une version très condensée et encore perfectible de l’opéra de Bizet..

2023-11-29 20:00:00 fin : 2023-11-29 22:00:00. EUR.

34 Boulevard Georges Clémenceau Théâtre d’Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



François Gremaud entrusts the story of Carmen to the talented singer Rosemary Standley, who performs with freshness and sagacity a highly condensed and still perfectible version of Bizet?s opera.

François Gremaud ha confiado la historia de Carmen a la talentosa cantante Rosemary Standley, que ofrece una interpretación fresca y sagaz de la ópera de Bizet en una versión muy condensada que aún puede mejorarse.

François Gremaud vertraut die Geschichte von Carmen der talentierten Sängerin Rosemary Standley an, die mit Frische und Klugheit eine sehr komprimierte und noch verbesserungsfähige Version von Bizets Oper interpretiert.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme d’Arles