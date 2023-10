Garderie artistique autour du spectacle Palmyre, les bourreaux 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles, 25 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Assistez au spectacle, on s’occupe de mes enfants !

Pendant la représentation du spectacle Palmyre, les bourreaux, le théâtre d’Arles propose une garderie-créative pour les enfants de 6 à 10 ans encadré par Sara Guti.

2023-11-25 19:45:00 fin : 2023-11-25 21:30:00. EUR.

34 Boulevard Georges Clémenceau Théâtre d’Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Attend the show, we’ll take care of my children!

During the performance of Palmyre, les bourreaux, the Théâtre d’Arles is offering a creative day-care center for children aged 6 to 10, supervised by Sara Guti

Asista al espectáculo, ¡nosotros cuidaremos de mis hijos!

Durante la representación de Palmyre, les bourreaux, el Théâtre d’Arles ofrece una guardería creativa para niños de 6 a 10 años, dirigida por Sara Guti

Besuchen Sie die Aufführung, wir kümmern uns um meine Kinder!

Während der Aufführung des Stücks Palmyra, les bourreaux bietet das Theater von Arles eine kreative Kinderbetreuung für Kinder von 6 bis 10 Jahren an, die von Sara Guti betreut wird

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme d’Arles