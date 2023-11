Calend’Arles : les spéctacles au Théatre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles, 16 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des Calend’Arles, le théâtre d’Arles organise deux spectacles gratuits pour le jeune public.

2023-11-16 14:00:00 fin : 2023-11-16 15:00:00. .

34 Boulevard Georges Clémenceau Théâtre d’Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of Calend’Arles, the Théâtre d’Arles is organizing two free shows for young audiences

En el marco de Calend’Arles, el teatro de Arles organiza dos espectáculos gratuitos para el público joven

Im Rahmen der Calend’Arles organisiert das Theater von Arles zwei kostenlose Aufführungen für das junge Publikum

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme d’Arles