Visite-conférence : Lever de rideau sur le théâtre municipal 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles, 17 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Construit au milieu du XIXe siècle, l’architecture extérieure du théâtre rappelle les palais de la Renaissance italienne et fait écho à la salle de spectacle initialement en forme de « fer à cheval à l’italienne » ..

2023-09-17 15:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

34 Boulevard Georges Clémenceau Théâtre d’Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Built in the mid-19th century, the theater’s exterior architecture is reminiscent of Italian Renaissance palaces, echoing the original Italian horseshoe-shaped auditorium.

Construido a mediados del siglo XIX, la arquitectura exterior del teatro recuerda a los palacios renacentistas italianos y se hace eco del auditorio original italiano en forma de herradura.

Jahrhunderts erbaut, erinnert die Außenarchitektur des Theaters an die Paläste der italienischen Renaissance und ist ein Echo des ursprünglich « hufeisenförmigen » Zuschauerraums im italienischen Stil .

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Arles