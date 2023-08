Spectacle : Musée/Médailles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles, 16 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Un parcours à la découverte du théâtre d’Arles et de portraits théâtraux..

2023-09-16 17:00:00 fin : 2023-09-16 18:30:00. .

34 Boulevard Georges Clémenceau Théâtre d’Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A journey to discover the theater of Arles and theatrical portraits.

Un viaje para descubrir el teatro de Arles y los retratos teatrales.

Eine Entdeckungsreise durch das Theater von Arles und Theaterporträts.

