Encyclopédie des français – Yann Arthus-Bertrand vous prend en photo 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles, 3 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le militant reporter écologiste Yann Arthus-Bertrand fait escale à Arles pour enrichir son encyclopédie des français. Rendez-vous au théâtre d’Arles pour un moment exceptionnel !.

2023-07-03 fin : 2023-07-06 . .

34 Boulevard Georges Clémenceau Théâtre d’Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Activist environmental reporter Yann Arthus-Bertrand stops off in Arles to add to his encyclopedia of the French. Join us at the Théâtre d’Arles for an exceptional event!

El periodista ecologista Yann Arthus-Bertrand hace escala en Arles para completar su enciclopedia de los franceses. Únase a nosotros en el Théâtre d’Arles para disfrutar de un acontecimiento excepcional

Der militante Umweltreporter Yann Arthus-Bertrand macht einen Zwischenstopp in Arles, um seine Enzyklopädie der Franzosen zu erweitern. Wir treffen uns im Theater von Arles für einen außergewöhnlichen Moment!

