Concert live avec Syalan.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 23:00:00. .

34 Boulevard du Général de Gaulle Le Bistrot du château

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Catering on site

Live concert with Syalan Catering in situ

Concierto en directo con Syalan Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-11-13 par Isle-Auvézère

