Match de Rugby 34 Bd Maurice Boyau Dax, 3 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Pour la 9ᵉ journée de PRO D2, Dax recevra Mont-de-Marsan pour un duel tant attendu Cinq ans que les deux clubs ne se sont pas affrontés en match officiel..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

34 Bd Maurice Boyau Stade Maurice Boyau

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the 9th day of PRO D2, Dax hosts Mont-de-Marsan in a long-awaited duel. It’s been five years since the two clubs last faced each other in an official match.

En la 9ª jornada de la PRO D2, el Dax recibe al Mont-de-Marsan en un duelo muy esperado, cinco años después de que ambos clubes se vieran las caras por última vez en partido oficial.

Am 9. Spieltag der PRO D2 empfängt Dax Mont-de-Marsan zum lang ersehnten Duell Fünf Jahre haben die beiden Vereine nicht mehr gegeneinander gespielt.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Grand Dax