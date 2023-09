dSimon – Performance 34 Bd Georges Clemenceau, 13200 Arles Arles, 9 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Sur scène, deux humains et une intelligence artificielle. Tel est le dispositif, inédit, à l’œuvre dans la pièce « dSimon »..

2023-11-09 20:00:00 fin : 2023-11-09 21:10:00. EUR.

34 Bd Georges Clemenceau, 13200 Arles Théâtre d’Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On stage, two humans and an artificial intelligence. This is the novel set-up used in the play « dSimon ».

En escena, dos humanos y una inteligencia artificial. Este es el novedoso montaje utilizado en la obra « dSimon ».

Auf der Bühne stehen zwei Menschen und eine künstliche Intelligenz. Das Stück « dSimon » ist eine völlig neue Art von Theaterstück.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme d’Arles