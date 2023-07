Soirée Casa d’Aqui : Blind test 80’s / 90’s 34 Avenue Julian Grimau Tarnos, 11 août 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

En mode blind test ce soir !

Défi culture musical dans notre friperie préférée.

Pour les gourmands, de bons produits locaux sont nichés aux quatre coins de la boutique.

RDV à La Casa d’Aqui à 20h30..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . EUR.

34 Avenue Julian Grimau

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



In blind test mode tonight!

Musical culture challenge in our favorite thrift store.

For those with a sweet tooth, delicious local products are nestled in all four corners of the store.

Meet at La Casa d’Aqui at 8:30pm.

¡Esta noche en modo prueba a ciegas!

Un reto de cultura musical en nuestra tienda de segunda mano favorita.

Y si eres goloso, encontrarás estupendos productos locales en los cuatro rincones de la tienda.

Nos vemos en La Casa d’Aqui a las 20.30.

Heute Abend im Blindtest-Modus!

Musikalische Kulturherausforderung in unserem Lieblings-Friesenladen.

Für Feinschmecker gibt es in allen Ecken des Ladens gute lokale Produkte.

RDV in La Casa d’Aqui um 20:30 Uhr.

