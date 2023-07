Soirée Casa d’Aqui : Fêtes des bières locales 34 Avenue Julian Grimau Tarnos, 4 août 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Ça va mousser dans notre friperie préférée ! Venez découvrir et déguster les meilleures binouzes artisanales des alentours.

Pour les gourmands, de bons produits locaux sont nichés aux quatre coins de la boutique.

RDV à La Casa d’Aqui à 20h30..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

34 Avenue Julian Grimau

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Our favorite thrift store is about to get into full swing! Come and discover the best artisanal binouzes in the area.

For those with a sweet tooth, delicious local products are nestled in all four corners of the store.

Meet at La Casa d’Aqui at 8.30pm.

¡Va a hacer calor en nuestra tienda de segunda mano favorita! Ven a descubrir y degustar los mejores binouzes caseros de la zona.

Los más golosos encontrarán productos locales en los cuatro rincones de la tienda.

Quedamos en La Casa d’Aqui a las 20.30 h.

Es wird schäumen in unserem Lieblingsfriesenladen! Entdecken und probieren Sie die besten handwerklich hergestellten Binouzes der Umgebung.

Für Feinschmecker gibt es gute lokale Produkte, die in allen Ecken des Ladens versteckt sind.

RDV in La Casa d’Aqui um 20:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Seignanx