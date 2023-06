Soirée Casa d’Aqui : Karaoké 34 Avenue Julian Grimau Tarnos, 21 juillet 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Je chante faux, mais je chante fort !

Que les notes soient juste ou pas, faites vibrer votre voix dans notre friperie préférée.

Pour les gourmands, de bons produits locaux sont nichés aux quatre coins de la boutique.

RDV à La Casa d’Aqui dès 19h30..

2023-07-21

34 Avenue Julian Grimau

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



I sing out of tune, but I sing loud!

Whether the notes are right or not, let your voice vibrate in our favorite thrift store.

For those with a sweet tooth, delicious local produce is nestled in every corner of the store.

See you at La Casa d’Aqui from 7.30pm.

Canto desafinado, ¡pero canto alto!

Tanto si las notas son correctas como si no, deja que tu voz vibre en nuestra tienda de segunda mano favorita.

Y para los más golosos, en los cuatro rincones de la tienda hay un montón de productos locales buenísimos.

Nos vemos en La Casa d’Aqui a partir de las 19.30 h.

Ich singe falsch, aber ich singe laut!

Ob die Noten richtig oder falsch sind, lassen Sie Ihre Stimme in unserem Lieblings-Secondhandladen vibrieren.

Für Feinschmecker gibt es gute lokale Produkte, die in allen Ecken des Ladens zu finden sind.

Treffpunkt in La Casa d’Aqui ab 19:30 Uhr.

