Visite de la Machine de Watt 34 avenue de l’Usine Fumel, 22 novembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Visites guidées de la fameuse Machine de Watt, en petit groupe.

Réservation obligatoire sur le site de l’Office de Tourisme Fumel Vallée du Lot.

Rendez-vous avec votre guide, avenue de l’Usine, devant le Pôle de Développement Territorial.

À partir de 6 ans. Attendre votre guide avant d’entrer..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 16:00:00. EUR.

34 avenue de l’Usine

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Guided tours of the famous Watt’s Machine, in small groups.

Reservation required on the Fumel Vallée du Lot Tourist Office website.

Meet your guide at Avenue de l’Usine, in front of the Territorial Development Pole.

From 6 years old. Wait for your guide before entering, private property.

Visitas guiadas a la famosa Máquina de Watt, en grupos reducidos.

Imprescindible reservar en la página web de la Oficina de Turismo de Fumel Vallée du Lot.

Encuentro con el guía en la avenida de l’Usine, frente al Polo de Desarrollo Territorial.

Para niños a partir de 6 años. Espere a su guía antes de entrar.

Geführte Besichtigungen der berühmten Watt-Maschine in kleinen Gruppen.

Reservierung auf der Website des Office de Tourisme Fumel Vallée du Lot erforderlich.

Treffpunkt mit Ihrem Führer, avenue de l’Usine, vor dem Pôle de Développement Territorial.

Ab 6 Jahren. Warten Sie vor dem Betreten auf Ihren Führer.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Fumel – Vallée du Lot